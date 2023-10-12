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16:13, 12 октября 2023Силовые структуры

В российском городе изъяли 26 коробок с бумагой для печати фальшивых долларов

МВД задержало фальшивомонетчиков, печатающих доллары в бывшей типографии Пензы

Фото: megaflopp / Shutterstock / Fotodom

Сотрудники правоохранительных органов задержали семерых участников международной группы фальшивомонетчиков, подозреваемых в изготовлении и сбыте поддельных банкнот номиналом 100 долларов в нескольких регионах страны. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 186 УК РФ («Изготовление и сбыт поддельных денег»). На время проведения следствия четверо из предполагаемых участников организованной преступной группы (ОПГ) заключены под стражу, трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По данным ведомства, поддельные банкноты злоумышленники изготавливали на территории бывшей типографии в Пензе с использованием профессионального полиграфического оборудования с металлическими матрицами. В ходе обысков по местам жительства подозреваемых в Оренбургской и Саратовской областях полицейские обнаружили 26 коробок с подготовленной бумагой, краску, металлические клише для изготовления купюр, а также компьютерное оборудование.

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