Для Росгвардии подготовили закон о собственной информсистеме в обороте оружия

В Думе подготовили закон об иформсистеме в сфере оборота оружия для Росгвардии

В Государственной Думе подготовили законопроект, который позволит Росгвардии создать и эксплуатировать собственную Госинформсистему (ГИС) в сферах оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны. Об этом в четверг, 12 октября, в своем Telegram-канале рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По словам депутата, законопроект разрабатывался совместно с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым. Хинштейн отметил, что 98 процентов госуслуг ведомство уже оказывает в удаленном доступе; в частности, за последние два годы были приняты поправки о введении электронных реестров разрешений на оружие. Создание ГИС — позволит повысить контроль за оборотом оружия и управления процессами охранных услуг.

В планах создание баз данных в сферах частной охранной деятельности вневедомственной охраны. Хинштейн отметил, что рассчитывает на рассмотрение законопроекта в Госдуме уже 13 октября.