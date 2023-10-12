Израильская авиакомпания впервые за 40 лет выполнит рейс в шаббат

Авиакомпания El Al впервые с 1982 года выполнит рейс в шаббат из-за срочников

Израильская авиакомпания El Al впервые за 40 лет, с 1982 года, выполнит рейс в шаббат, чтобы вернуть в страну резервистов, призванных на срочную службу. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что перевозчик получил официальное разрешение на перелет от раввинов. Те, в свою очередь, отметили, что человеческая жизнь имеет приоритет перед всеми религиозными законами.

Срочников доставят в Израиль из Нью-Йорка, США, и Бангкока, Таиланд, на двух самолетах Boeing 787. Финансовые затраты взяли на себя крупные организации из США, а также сама авиакомпания. Всего в страну вернутся около 360 тысяч резервистов, они присоединятся к войне против палестинской боевой группировки ХАМАС.

Утром 7 октября радикальная палестинская группировка ХАМАС атаковала приграничную с Израилем территорию и захватило более 150 израильских заложников, представители движения объявили о начале военной операции. В ответ власти Израиля за 48 часов мобилизовали в общей сложности 300 тысяч резервистов.