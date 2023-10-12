Медведев раскрыл число принятых в Вооруженные силы с начала года

Медведев: с начала года в Вооруженные силы России приняли 357 тысяч человек

С начала 2023 года более 357 тысяч человек приняли в Вооруженные силы (ВС) России. Такое число раскрыл зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев, соответствующий пост опубликован в его Telegram.

«По данным Минобороны, с 1 января по текущую дату в интересах объединенной группировки войск были приняты более 357 тысяч человек», — сказал политик.

По его словам, в это число входят те, кто прибыл из войск запаса и заключил контракт, а также пришедшие в ВС России добровольцы. Медведев также назвал неплохими темпы набора военнослужащих по контракту.

5 октября президент России Владимир Путин заявил, что 335 тысяч россиян подписали контракты с Минобороны страны. По его словам, в Вооруженные силы России также пришли около пяти тысяч добровольцев из другой категории, которые подписывают контракты на более короткий срок. «В целом, это уже где-то около 350 тысяч», — заключил президент.