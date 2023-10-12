Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:16, 12 октября 2023Россия

Медведев раскрыл число принятых в Вооруженные силы с начала года

Медведев: с начала года в Вооруженные силы России приняли 357 тысяч человек

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

С начала 2023 года более 357 тысяч человек приняли в Вооруженные силы (ВС) России. Такое число раскрыл зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев, соответствующий пост опубликован в его Telegram.

«По данным Минобороны, с 1 января по текущую дату в интересах объединенной группировки войск были приняты более 357 тысяч человек», — сказал политик.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023
«Танки идут на запах сытых чужих квартир» Как в России появился феномен Z-поэтов и о чем их стихи?
«Танки идут на запах сытых чужих квартир»Как в России появился феномен Z-поэтов и о чем их стихи?
10 июня 2023

По его словам, в это число входят те, кто прибыл из войск запаса и заключил контракт, а также пришедшие в ВС России добровольцы. Медведев также назвал неплохими темпы набора военнослужащих по контракту.

5 октября президент России Владимир Путин заявил, что 335 тысяч россиян подписали контракты с Минобороны страны. По его словам, в Вооруженные силы России также пришли около пяти тысяч добровольцев из другой категории, которые подписывают контракты на более короткий срок. «В целом, это уже где-то около 350 тысяч», — заключил президент.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве собрались открыть еще 17 станций метро. Где и когда их построят?

    На Украине назвали очень напряженной ситуацию на одном из направлений

    Россия уговорила Китай платить за электричество больше

    Медведев раскрыл число принятых в Вооруженные силы с начала года

    Россияне бросились скупать жилье в одной европейской стране

    Появились данные об изнасиловании спрятанной в багажнике россиянки дочери

    Раскрыта стоимость горнолыжного отдыха в Сочи зимой

    Центробанк назвал размер внешнего долга России

    В МИД пригрозили ответом Финляндии за изъятие имущества россиян

    Стало известно о крайне тяжелом состоянии раненного под Белгородом журналиста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости