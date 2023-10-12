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14:00, 12 октября 2023Среда обитания

Названы районы Москвы с дешевыми квартирами

«НДВ»: самые дешевые столичные квартиры расположены в Косино-Ухтомском районе
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

Самые дешевые столичные квартиры расположены в Восточном административном округе. Здесь в Косино-Ухтомском районе минимальная цена на жилье в сентябре достигала 3,7 миллиона рублей, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов «НДВ Супермаркет Недвижимости».

В том же районе находятся лоты с минимальной площадью — 19,6 квадратного метра. Купить квартиру по низкой стоимости в Москве можно также в Южном Бутово — от 5,2 миллиона рублей, в Тимирязевском районе — от 5,5 миллиона рублей и Крюково — от 5,6 миллиона рублей, сообщают аналитики. Кроме того, дешевое жилье доступно в московских районах Ховрино, Люблино, Очаково-Матвеевском, Митино, Алтуфьево и Текстильщиках. Площадь доступных по цене студий в этих районах варьируется от 19,6 до 23 квадратных метров, а стоимость — от 4,3 миллиона до 6,8 миллиона рублей.

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По подсчетам риелторов, средняя цена квартиры комфорт-класса в старой Москве в сентябре равнялась 14,4 миллиона рублей — это на 2,7 процента выше, чем в августе. Жилье в новостройке представлено 656 квартирами по цене до 7 миллионов рублей. С прошлого года их количество уменьшилось почти в три раза.

Ранее эксперты назвали вид квартир, резко подорожавших в Москве. За последний год на первичном рынке недвижимости сильнее всего выросли в цене «евродвушки». Повышение их стоимости за указанный период составило 1,5 миллиона рублей, или 13,5 процента.

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    Виктория Клабукова
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