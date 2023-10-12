На Украине назвали очень напряженной ситуацию на одном из направлений

Глава ГВА Барабаш заявил об очень напряженной ситуации в районе Авдеевки

Глава городской военной администрации (ГВА) Авдеевки Виталий Барабаш заявил об очень напряженной ситуации районе города. Об этом в Telegram сообщает издание «Страна.ua».

«Ситуация очень напряженная. Уже третьи сутки враг не прекращает штурмовые действия по позициям вокруг города», — заявил Барабаш.

Ранее полковники в отставке Анатолий Матвийчук и Виктор Литовкин объяснили стратегическое значение Авдеевки для Российской армии. По их словам, это позволит открыть путь к Краматорску и «отодвинуть» Вооруженные силы Украины (ВСУ) от Донецка.

Как сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, российские военные улучшили положение по переднему краю в районе Авдеевки. Это стало возможным благодаря поддержке с воздуха и проведенной артподготовке, заявил он.