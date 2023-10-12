В спасении планеты увидели угрозу для мировой экономики

МВФ: достижение углеродной нейтральности увеличит нагрузку на мировую торговлю

Принятие мер по достижению углеродной нейтральности может увеличить нагрузку на мировую торговлю. Угрозу для глобальной экономики в спасении планеты от климатического кризиса увидел Международный валютный фонд в своем обзоре, пишет «Коммерсантъ».

По данным организации, к концу 2023 года уровень мирового госдолга вырастет до 93 процентов ВВП и будет увеличиваться дальше. В основном это будет происходить за счет крупных экономик — США и Китая, — заявил директор департамента МВФ по бюджетным вопросам Витор Гаспар.

Учитывая эти обстоятельства, в МВФ оценили перспективы финансирования целей по достижению углеродной нейтральности (большинство стран планируют сделать это к 2050 году). В организации видят два сценария выполнения климатических обещаний — через торговлю выбросами и установление цен на углерод, а также за счет новых вложений в создание новой инфраструктуры и наращивания господдержки «зеленых» отраслей и технологий.

Однако в фонде предупредили, что финансирование только за счет госвложений приведет к росту долга для крупной страны-эмитента на 45-50 процентов ВВП. Внедрение же торговли выбросами, наоборот, должно снизить долговую нагрузку до 10-15 процентов ВВП.

Ценообразование на углерод применяется уже в 50 странах, а в 23-х работают над внедрением механизма. Имеющиеся схемы ценообразования покрывают лишь четверть всех выбросов, а их средняя стоимость находится на уровне 20 долларов за тонну — слишком мало для достижения целей по углеродной нейтральности, отмечают в МВФ. При этом применение только ценообразования потребует крайне высокой стоимости углерода — для большинства государств она будет неподъемной.

Развилка, которую описывают авторы доклада, уже видна на примерах Евросоюза (ЕС) и США. Так, в ЕС развернута самая крупная система торговли выбросами, а цена на углерод превышает 85 евро за тонну. В США, наоборот, средства направляют на развитие экологически чистых технологий. Разница в методах финансирования может вести к торговым войнам нового типа, в том числе с США, которые пока не собираются внедрять ценообразование на федеральном уровне, считают эксперты.

