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18:30, 12 октября 2023Мир

Столтенберг предостерег Иран и «Хезболлу» от вмешательства в ситуацию в Израиле

Столтенберг: Иран и «Хезболла» не должны воспользоваться ситуацией в Израиле

Фото: Johanna Geron / Reuters

Иран и «Хезболла» не должны вмешиваться в конфликт Тель-Авива с Палестиной, воспользовавшись ситуацией в Израиле. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

«Есть вероятность, что страны или организации, враждебно настроенные по отношению к Израилю, попытаются получить преимущество. Это касается таких организаций, как "Хезболла", и таких стран, как Иран. Они не должны пытаться воспользоваться ситуацией», — предостерег глава альянса.

Он также добавил, что США дополнительно разместили свои силы в регионе, чтобы не допустить дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

Ранее Столтенберг рассказал, что был шокирован показанными министром обороны Израиля Йоавом Галантом неопубликованными кадрами нападений в Израиле.

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    Максим Габриелян
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