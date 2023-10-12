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17:26, 12 октября 2023Мир

Столтенберга шокировали неопубликованные Израилем кадры нападения боевиков ХАМАС

Генсек НАТО Столтенберг: неопубликованные кадры нападений в Израиле шокируют

Фото: Zhao Dingzhe / XinHua / Globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что был шокирован показанными министром обороны Израиля Йоавом Галантом неопубликованными кадрами нападений в Израиле. Об этом сообщает РИА Новости.

«Там были ужасающие кадры нападений и жертвы нападений. Израиль должен сам решить, какие из этих кадров должны быть показаны, впрочем, некоторые из них уже были показаны широкой публике. Но это демонстрирует всю жестокость нападения», — прокомментировал Столтенберг.

С соответствующим заявлением генеральный секретарь альянса выступил в рамках пресс-конференции по итогам заседания глав оборонных ведомств стран альянса в Брюсселе.

Ранее представитель НАТО Дилан Уайт заявил, что Североатлантический альянс осуждает атаки исламистской группировки ХАМАС на Израиль. Он также отметил, что Израиль имеет право на самооборону.

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    Максим Габриелян
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