Столтенберга шокировали неопубликованные Израилем кадры нападения боевиков ХАМАС

Генсек НАТО Столтенберг: неопубликованные кадры нападений в Израиле шокируют

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что был шокирован показанными министром обороны Израиля Йоавом Галантом неопубликованными кадрами нападений в Израиле. Об этом сообщает РИА Новости.

«Там были ужасающие кадры нападений и жертвы нападений. Израиль должен сам решить, какие из этих кадров должны быть показаны, впрочем, некоторые из них уже были показаны широкой публике. Но это демонстрирует всю жестокость нападения», — прокомментировал Столтенберг.

С соответствующим заявлением генеральный секретарь альянса выступил в рамках пресс-конференции по итогам заседания глав оборонных ведомств стран альянса в Брюсселе.

Ранее представитель НАТО Дилан Уайт заявил, что Североатлантический альянс осуждает атаки исламистской группировки ХАМАС на Израиль. Он также отметил, что Израиль имеет право на самооборону.