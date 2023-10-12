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09:07, 12 октября 2023Наука и техника

Названы самые уязвимые перед новыми штаммами COVID-19 пациенты

Гематолог Алешина: онкогематологические больные наиболее уязвимы перед COVID-19

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Пациенты с онкогематологическими заболеваниями являются наиболее уязвимыми перед COVID-19, в особенности перед новыми штаммами, которые могут представлять для них гораздо большую опасность, чем для большинства людей. Об этом заявила врач-гематолог, онколог, кандидат медицинских наук Ольга Алешина в беседе с «Известиями».

Влияние коронавируса на онкогематологических больных смогли оценить благодаря появившемуся в 2020 году регистру CHRONOS19. «Это исследование показало ужасающие цифры, особенно ранней летальности онкогематологических пациентов», — рассказала Алешина, добавив, что около 20 процентов больных уходили из жизни в течение первого месяца и причиной тому был в 90 процентах случаев именно COVID-19.

По словам врача, значительное снижение летальности (до 9 процентов) произошло во время активности «омикрона», в том числе потому, что многие пациенты прошли вакцинацию. Противопоказаний к вакцине у онкогематологических больных нет, уточнила она, однако некоторым приходится отсрочить ее из-за активного курса химиотерапии или после трансплантации.

«Если сравнить с уровнем летальности в общей популяции (по данным различных регистров, летальность от COVID-19 во время "омикрона" составляла не более 1 процента), то уровень летальности в 9 процентов среди онкогематологических больных все равно сильно выше — почти в 10 раз. Это говорит о том, что группа онкогематологических пациентов наиболее уязвима по COVID-инфекции», — объяснила гематолог.

Даже несмотря на то, что коронавирусная инфекция перешла в разряд сезонных заболеваний, для онкогематологических больных она все равно может быть в разы опаснее, чем для других категорий людей.

Ранее эпидемиолог назвал главное отличие нового штамма COVID-19 «пирола». Он уточнил, что эта разновидность вируса не несет серьезной угрозы и паниковать из-за нее не стоит.

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    Александра Синицына
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