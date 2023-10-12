Посол России назвал легкое решение конфликта на Украине

Антонов: прекращение помощи Киеву со стороны США легко решит конфликт на Украине

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты могут легко и быстро добиться урегулирования конфликта на Украине, прекратив поставлять Киеву военную помощь. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства.

По его словам, американская сторона продолжает делать ставку на силовое решение кризиса на Украине, а также попытки «измотать и обескровить Россию».

Антонов добавил, что новый пакет помощи Украине не решит поставленных Соединенными Штатами задач. «Западные поставки лишь отдаляют перспективу окончания кровопролития», — заявил посол.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что новый пакет военной помощи США Украине составит 200 миллионов долларов, включая боеприпасы для артиллерии и средств противовоздушной обороны (ПВО). С учетом нового пакета помощь США Украине составит порядка 43,9 миллиарда долларов.