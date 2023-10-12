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05:09, 12 октября 2023Мир

Посол России назвал легкое решение конфликта на Украине

Антонов: прекращение помощи Киеву со стороны США легко решит конфликт на Украине
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты могут легко и быстро добиться урегулирования конфликта на Украине, прекратив поставлять Киеву военную помощь. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства.

По его словам, американская сторона продолжает делать ставку на силовое решение кризиса на Украине, а также попытки «измотать и обескровить Россию».

Антонов добавил, что новый пакет помощи Украине не решит поставленных Соединенными Штатами задач. «Западные поставки лишь отдаляют перспективу окончания кровопролития», — заявил посол.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что новый пакет военной помощи США Украине составит 200 миллионов долларов, включая боеприпасы для артиллерии и средств противовоздушной обороны (ПВО). С учетом нового пакета помощь США Украине составит порядка 43,9 миллиарда долларов.

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    Марина Совина
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