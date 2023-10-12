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08:50, 12 октября 2023Мир

Причины нападения ХАМАС объяснили

NYT: внутреннее давление и антиизраильские позиции подтолкнули ХАМАС к нападению

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Растущее внутреннее давление и желание укрепить свои антиизраильские позиции подтолкнули ХАМАС к нападению. Причины нападения ХАМАС объяснили в The New York Times (NYT).

В материале сказано, что растущее недовольство подтолкнуло ХАМАС к решению атаковать, но характер этого нападения был сформирован глубокой жаждой мести, накопившейся за десятилетия конфликта. Палестина желала увидеть, как Израиль исчезает, говорится в статье.

«ХАМАС пытается перевернуть ситуацию с израильтянами, заявляя, что нельзя забывать о палестинском вопросе, но можно разрушить миф о непобедимости [Израиля]», — сказал автор книги о ХАМАС в секторе Газа Тарек Бакони.

По его словам, мир наблюдает огромную трансформацию в палестинском мышлении, чьи последствия пока нельзя увидеть или понять.

Ранее израильтяне обвинили власти страны в слишком медленной реакции на нападение ХАМАС 7 октября. При этом израильские официальные лица отказались отвечать на вопросы о сроках ответа ЦАХАЛ на нападение.

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    Виктория Кондратьева
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