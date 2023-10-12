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08:14, 12 октября 2023Мир

Власти Израиля обвинили в медленной реакции на нападение ХАМАС

NYT: медленная реакция ЦАХАЛ 7 октября позволила ХАМАС войти в более 20 городов

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Израильтяне обвинили власти страны в слишком медленной реакции на нападение ХАМАС 7 октября. Об этом пишет The New York Times.

«Медленная реакция израильских сил в субботу, национальный праздник, дала террористам ХАМАС много часов, чтобы проникнуть в более чем 20 городов за пределами сектора Газа», — сказано в материале.

При этом израильские официальные лица отказались отвечать на вопросы о сроках ответа ЦАХАЛ на нападения.

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    Анастасия Заикина
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