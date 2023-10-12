Россиянка с двумя матками и двумя влагалищами родила здорового ребенка

Жительница Ногинска с двумя матками и двумя влагалищами родила здорового ребенка

В Ногинске врачи приняли роды у женщины с двумя матками и двумя влагалищами. Об этом сообщает официальный сайт Министерства здравоохранения Московской области.

33-летняя жительница Ногинска с необычной аномалией приехала в больницу на 40-й неделе беременности после наступления схваток. Россиянка знала о своей физической особенности и поэтому заранее встала на учет в женской консультации, где акушеры-гинекологи внимательно следили за ее состоянием и состоянием ребенка. Удвоение матки — редкая патология, которая может привести к низкому весу плода или преждевременным родам. Во время родов при таком диагнозе повышается риск развития кровотечения и разрыва матки.

«Такая патология встречается крайне редко, поэтому мы приняли решение о проведении кесарева сечения, в ходе которого была обнаружена миома матки средних размеров. За одно вмешательство мы выполнили миомэктомию, то есть удалили миому и помогли появиться на свет здоровой девочке весом 2990 граммов и ростом 51 сантиметр», — рассказал Дмитрий Горбатюк, врач акушер-гинеколог, проводивший операцию.

Мать девочки и сама новорожденная чувствуют себя хорошо. В ближайшие дни их выпишут из больницы.

Ранее сообщалось, что 24-летняя жительница Мельбурна с двумя матками стала матерью двойняшек. При этом они с мужем зачали одного ребенка после десяти попыток ЭКО в одной матке, а второго — естественным путем в другой.