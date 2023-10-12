Российский губернатор порассуждал о перевоспитании релокантов молотом

Глава Самарской области Азаров порассуждал о перевоспитании релокантов молотом

Глава Самарской области Дмитрий Азаров порассуждал о перевоспитании релокантов молотом. Своими мыслями он поделился с изданием «Подъем».

В разговоре с журналистом портала губернатор вспомнил строчку, принадлежащую барду Владимиру Высоцкому, в которой поэт говорил о «перековке» людей. Также чиновник предположил, что перевоспитать получится не всех.

Азаров сообщил, что тех, кто желает победы Украине, перевоспитать не получится, и в регионе их не ждут. «В отношении остальных "релокантов" мне вспоминается фраза из песни Владимира Семеновича Высоцкого: "Молот мне — так я любого в своего перекую". Раньше, в советские времена, видимо, получалось. Получится ли сейчас — не факт», — порассуждал Азаров.

Фраза о молоте как инструменте перевоспитания встречается в высмеивающей советский быт и страх перед Западом песне Высоцкого «Инструкция перед поездкой за рубеж, или Полчаса в месткоме». Лирического героя песни отправляют в заграничную командировку и перед поездкой инструктируют о поведении за границей, главную опасность для него представляют спиртное и внебрачные половые связи. Герой песни не знает азов политической географии, по ходу песни путая Болгарию, Румынию, Германию и Венгрию, а его жена — ограниченная мещанка, для которой заграничная поездка супруга — возможность раздобыть иностранную клеенку.

Фраза про молот в оригинале звучит как «Молот мне — так я любого в своего перекую!» и используется бардом как издевка над советским штампом о «закалении стали», а также как иллюстрация неспособности главного героя к дискуссиям, в том числе идеологическим. Разговору и убеждению он, не владеющий иностранными языками, предпочитает физическое насилие.

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