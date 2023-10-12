Российский подполковник полиции покусала сотрудника ДПС и ударила таксистку

В Екатеринбурге подполковник полиции покусала сотрудника ДПС и ударила таксистку

В Екатеринбурге подполковник полиции покусала сотрудника ДПС и ударила таксистку, сообщает Ura.Ru.

По данным издания, ночью наряду ГИБДД потребовались очевидцы, и один из полицейских остановил такси, в котором оказалась начальница отдела по делам несовершеннолетних. Однако женщине не понравилась неожиданная остановка, и она стала возмущаться. В результате конфликта подполковник ударила женщину-водителя по голове, а вступившегося сотрудника ДПС укусила за палец.

Проводится проверка, после которой поведению подполковника дадут оценку.