Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:35, 12 октября 2023Силовые структуры

Российский подполковник полиции покусала сотрудника ДПС и ударила таксистку

В Екатеринбурге подполковник полиции покусала сотрудника ДПС и ударила таксистку

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Екатеринбурге подполковник полиции покусала сотрудника ДПС и ударила таксистку, сообщает Ura.Ru.

По данным издания, ночью наряду ГИБДД потребовались очевидцы, и один из полицейских остановил такси, в котором оказалась начальница отдела по делам несовершеннолетних. Однако женщине не понравилась неожиданная остановка, и она стала возмущаться. В результате конфликта подполковник ударила женщину-водителя по голове, а вступившегося сотрудника ДПС укусила за палец.

Проводится проверка, после которой поведению подполковника дадут оценку.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    «Было трудно в это поверить» В Израиле подтвердили, что боевики ХАМАС обезглавливали младенцев

    Дело владелицы ювелирного бренда Darvol передали в суд

    Газ в Европе подорожал на фоне снижения поставок из Израиля

    Сварщица рассказала о реакции окружающих на ее внешность без униформы

    Владелицу ювелирного бренда Darvol обвинили в аферах на 350 миллионов рублей

    На Украине предупредили о возможных отключениях света

    В Петербурге пройдет уникальное мероприятие

    Росгвардия в сентябре изъяла полмиллиона боеприпасов ВСУ в ЛНР

    Звезда «Людей Икс» рассказал о жестокости со стороны психически больного отца

    Микроквартиры отказались считать жильем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости