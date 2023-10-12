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23:47, 12 октября 2023Мир

В Лондоне объявили о закрытии двух еврейских школ из-за роста антисемитизма

Sky News: в Лондоне закроют две еврейские школы из-за роста антисемитизма

Фото: Unsplash

Две еврейские школы в Лондоне решили временно приостановить свою работу из-за роста антисемитических инцидентов после обострения конфликта Палестины и Израиля. Об этом передает телеканал Sky News, ссылаясь на письма организаций.

«Две еврейские школы на севере Лондона закрывают свои двери "в интересах безопасности наших драгоценных детей"», — отмечается в публикации телеканала. Предполагается, что учебные учреждения откроются в понедельник, 16 октября.

Другие школы предлагают ученикам-евреям скрывать свою школьную форму из-за опасений «ответных атак» на фоне конфликта в Израиле.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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    Марина Совина
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