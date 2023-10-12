Стали известны сроки проведения учений ядерных сил НАТО

Столтенберг: учения ядерных сил НАТО Steadfast Noon пройдут на следующей неделе

Ежегодные учения ядерных сил НАТО Steadfast Noon пройдут на следующей неделе. Такие сроки назвал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на встрече министров обороны стран альянса в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

«Наши ядерные силы имеют важное значение в сдерживании. На следующей неделе мы проведем наши ежегодные учения Steadfast Noon, которые проходят каждый октябрь», — заявил Столтенберг.

Генсек уточнил, что в этот раз учения пройдут в Италии, Хорватии и Средиземном море.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал беспрецедентной серию совместных учений США с союзниками по НАТО. Он напомнил, что тренировки шли в том числе по отработке сценариев применения ядерного оружия по территории России.