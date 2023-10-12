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17:35, 12 октября 2023Мир

Стали известны сроки проведения учений ядерных сил НАТО

Столтенберг: учения ядерных сил НАТО Steadfast Noon пройдут на следующей неделе
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Johanna Geron / Reuters

Ежегодные учения ядерных сил НАТО Steadfast Noon пройдут на следующей неделе. Такие сроки назвал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на встрече министров обороны стран альянса в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

«Наши ядерные силы имеют важное значение в сдерживании. На следующей неделе мы проведем наши ежегодные учения Steadfast Noon, которые проходят каждый октябрь», — заявил Столтенберг.

Генсек уточнил, что в этот раз учения пройдут в Италии, Хорватии и Средиземном море.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал беспрецедентной серию совместных учений США с союзниками по НАТО. Он напомнил, что тренировки шли в том числе по отработке сценариев применения ядерного оружия по территории России.

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    Дарья Балацкая
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