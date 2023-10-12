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09:30, 12 октября 2023Россия

В Москве начали капремонт хирургического корпуса больницы имени Вересаева

Ракова рассказала о капремонте хирургического корпуса больницы имени Вересаева

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В Москве начался ремонт хирургического корпуса городской клинической больницы имени В.В. Вересаева на Лобненской улице. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр напомнила, что в начале года уже был открыт новый флагманский центр и завершен капремонт лечебного корпуса №1. «Мы продолжаем масштабную модернизацию медучреждения и приступаем к капремонту десятого корпуса, — сказала Ракова. — Это позволит интегрировать здание в обновленную структуру стационара».

В семиэтажном здании больницы планируется разместить два отделения реанимации и интенсивной терапии, а также терапевтическое и эндокринологическое отделения, кардиологическое отделение с палатой интенсивной терапии и неврологическое отделение с операционным блоком и кабинетами реабилитации. «На завершающем этапе благоустроим территорию. Ремонтные работы мы планируем завершить к концу 2024 года», — добавила Ракова.

В частности, планируется заменить внутренние инженерные системы и лифтовое оборудование, а также автоматическую пожарную сигнализацию, системы оповещения и эвакуации людей при пожаре, системы теленаблюдения и охранной сигнализации, контроля доступа и другие системы связи.

Проект капремонта предусматривает перепланировку внутреннего пространства с учетом новых требований. Если раньше санузлы были предусмотрены только на этажах, то теперь они появятся в каждой палате. Оформление корпуса будет созвучно уже отремонтированному корпусу и построенному флагманскому центру.

Демонтажные работы на площади свыше 10 тысяч квадратных метров планируется завершить через месяц. После этого рабочие приступят к стяжке пола, устройству перегородок, замене окон и внутренней отделке помещений.

Кроме того, на территории больницы продолжаются работы по капремонту системы подземных переходов и пищеблока. Идет строительство вертолетной площадки для доставки пациентов, нуждающихся в экстренной помощи.

Как рассказал главный врач больницы имени Вересаева Игорь Парфенов, после капремонта в учреждении появится второй корпус, который «будет предназначен преимущественно для пациентов терапевтического профиля». «Лечебный процесс будет обеспечен необходимой поддержкой диагностических подразделений. В частности, в корпусе будет развернута работа служб ультразвуковой и функциональной диагностики», — уточнил он. По словам врача, во втором лечебном корпусе будут работать с пациентами и реабилитологи. Также там появятся две операционные. Хирургический корпус, как и другие новые корпуса больницы имени Вересаева, будет укомплектован оборудованием экспертного-класса.

Городская клиническая больница имени В.В. Вересаева — многопрофильная клиника, где оказывают медпомощь круглосуточно. В стационаре больницы проходят лечение более 50 тысяч человек ежедневно. На его базе функционирует центр диабетической стопы, флебологический центр, межокружное отделение рассеянного склероза, два роддома, отделение вспомогательных репродуктивных технологий, а также региональный сосудистый центр, оказывающий высокотехнологичную помощь пациентам с острым коронарным синдромом и острыми нарушениями мозгового кровообращения. А в январе 2023 года на территории больницы открылся первый в Москве флагманский центр, который работает по новому стандарту оказания экстренной помощи.

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    Инга Разумовская
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