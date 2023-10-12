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12:50, 12 октября 2023Культура

В Петербурге откроется уникальная выставка

В Эрарте откроется выставка победителей конкурса «Генерируя искусство будущего»

Фото: Luke Southern / Unsplash

В музее современного искусства Эрарта в Санкт-Петербурге 13 октября откроется выставка победителей конкурса «Генерируя искусство будущего». В экспозицию вошли 74 авторские работы со всех уголков России, сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

Выставка стала результатом коллаборации «ВКонтакте» и Эрарты. Для создания работ художникам предложили вдохновиться нейросетями: смешать разные техники и добавить необычные элементы в произведения. Поэтому на выставке представлена не только живопись, но и скульптура, анимация, арт-объекты с элементами сюрреализма и инсталляции.

Победители конкурса непрофессиональные художники, которые прошли тщательный отбор. Увидеть их произведения можно по ссылке, выставка продлится до 12 ноября.

Также в Петербурге стартует имиджевая городская кампания, посвященная начинающим художникам. В течение месяца запланированы несколько открытых тематических лекций, которые пройдут в музее Эрарта и в офисе «ВКонтакте» «У Красного моста» — следить за анонсами можно в сообществе «Культура ВКонтакте».

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    Варвара Кошечкина
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