В российском регионе девятилетний ребенок напал с топором на полицейского

В Башкирии третьеклассник напал с топором на полицейского, защищая отца

В Башкирии девятилетний ребенок напал с топором на сотрудника МВД. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 37-летний житель села Родина удаленно списал с чужой банковской карты десять тысяч рублей. Однако полицейские его нашли. Мужчина отказался ехать в отделение полиции, взял топор и стал угрожать правоохранителям, требуя уйти с его участка. Но силовики смогли остановить россиянина и задержать. Тогда его сын-третьеклассник подобрал топор, подбежал к старшему лейтенанту со спины и ударил его обухом топора.

В отдел полиции доставили и отца, и сына. У сотрудника МВД диагностировали сильный ушиб. Теперь решается вопрос о возбуждении дела.