Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:12, 12 октября 2023Силовые структуры

В российском регионе девятилетний ребенок напал с топором на полицейского

В Башкирии третьеклассник напал с топором на полицейского, защищая отца

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Башкирии девятилетний ребенок напал с топором на сотрудника МВД. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 37-летний житель села Родина удаленно списал с чужой банковской карты десять тысяч рублей. Однако полицейские его нашли. Мужчина отказался ехать в отделение полиции, взял топор и стал угрожать правоохранителям, требуя уйти с его участка. Но силовики смогли остановить россиянина и задержать. Тогда его сын-третьеклассник подобрал топор, подбежал к старшему лейтенанту со спины и ударил его обухом топора.

В отдел полиции доставили и отца, и сына. У сотрудника МВД диагностировали сильный ушиб. Теперь решается вопрос о возбуждении дела.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Кашурникова
    Обсудить
    Последние новости

    Девять дронов-камикадзе атаковали Белгородскую область

    40-летняя звезда «Великолепного века» снялась топлес

    Тело школьницы обнаружили в центре Москвы

    Стало известно число захваченных ХАМАС заложников из Израиля

    В Москве нашли мертвым министра посольства Эквадора

    Лада Дэнс рассказала о тяжелых последствиях ДТП

    В российском регионе девятилетний ребенок напал с топором на полицейского

    Белгородский губернатор пообещал выяснить причины падения дрона на жилые дома

    Названы лучшие старорусские продукты для повышения иммунитета

    В США активизировали усилия по изъятию российских активов для помощи Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости