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19:42, 12 октября 2023Мир

Великобритания направит два корабля для поддержки Израиля

The Times: Великобритания направит два корабля в Восточное Средиземноморье

Фото: Vickie Flores / Globallookpress.com

Великобритания направит в Восточное Средиземноморье два боевых корабля Королевского флота для поддержки Израиля. Об этом пишет газета The Times.

По данным издания, суда будут осуществлять эвакуационные рейсы. Помимо этого, британские Военно-воздушные силы (ВВС) начнут проводить наблюдательные полеты над израильской территорией.

Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен направить к берегам Израиля корабли ВМС США и перебросить военные самолеты.

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    Глеб Бажуткин
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