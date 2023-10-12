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09:25, 12 октября 2023Россия

Из-за утечки жидкого алюминия на российском заводе пострадали пять человек

В Нижегородской области пять человек пострадали из-за утечки жидкого алюминия

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Пять человек пострадали при утечке жидкого алюминия на заводе металлургической компании «ВолгоСтальПроект» в городе Семенов Нижегородской области. Об этом сообщает трудовая инспекция российского региона в Telegram-канале.

Утечка жидкого алюминия из технической емкости произошла на предприятии, где производят металлургические заготовки деталей. Пострадавшие получили термические ожоги, их госпитализировали.

«По уточненной информации, один пострадавший работник получил тяжелый вред здоровью, один — средней степени тяжести, у троих работников легкие степени тяжести», — сообщили в инспекции.

Там добавили, что у пострадавшего, который находится в тяжелом состоянии, диагностировали термический ожог 1-3 степени на 15 процентах тела. Еще у одного сотрудника ожоги 5 процентов тела.

Ранее при взрыве автоклава в цеху Павловского консервного завода Краснодарского края пострадали четыре человека. Трое из четырех пострадавших находились в тяжелом состоянии, получивших травмы доставили в Павловскую центральную районную больницу.

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    Анастасия Шейкина
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