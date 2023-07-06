При взрыве на заводе Кубани пострадали четыре человека

На заводе в Краснодарском крае четыре человека пострадали при взрыве автоклава

При взрыве автоклава в цеху Павловского консервного завода Краснодарского края пострадали четыре человека. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, на заводе Кубани взорвался автоклав. Трое из четырех пострадавших находятся в тяжелом состоянии, получивших травмы доставили в Павловскую центральную районную больницу. Данных о причинах взрыва на российском заводе пока нет.

Ранее взрыв произошел на химическом заводе «Бальзам» в Нижнем Новгороде. Пострадал сотрудник завода — он получил 90 процентов ожогов тела. Известно, что пожар начался в фурах с прицепом, где находится горючая жидкость толуол, затем он перекинулся на стоящие рядом гаражи с краской.

До этого в Кудьме Нижегородской области при взрыве в цеху одного из заводов пострадали четыре человека. Взрыв прогремел на производстве акриловых раковин, в результате оказалось частично разрушено здание.