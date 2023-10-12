Женщина засунула в рот слишком много зефира и перестала дышать

BBC News: участница конкурса по поеданию зефира неожиданно перестала дышать

Женщина из Великобритании попыталась засунуть в рот слишком много зефира и перестала дышать. Об этом сообщает BBC News.

37-летняя Натали Басс из города Понтипридд в субботу, 7 октября, пришла на благотворительное мероприятие по сбору средств, организованное клубом по игре в регби Beddau Rugby Football Club. Клуб собирал деньги для команды маленьких регбистов, где тренировался старший сын Басс. Британка поучаствовала в лотерее и стала победительницей. Ее пригласили на сцену для шуточного конкурса по поеданию зефира.

Задача состояла в том, чтобы засунуть в рот максимальное количество зефира маршмеллоу. Диджей и зрители вместе считали, по мере того, как женщина брала из упаковки каждую новую зефирку. Участница конкурса смеялась вместе с аудиторией, а потом неожиданно упала: сладости заблокировали дыхательные пути женщины, и она начала задыхаться. Люди из зрительного зала бросились на помощь, кто-то даже принес дефибриллятор, но спасти Басс не удалось.

В настоящий момент полиция расследует происшествие. Представитель Beddau Rugby Football Club описал случившееся как «трагическую случайность» и воздержался от дальнейших комментариев. Соболезнования семье женщины выразили члены регби-клубов, против которых играл Beddau Rugby Football Club.

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