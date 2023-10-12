Звезде сериала «СашаТаня» рассказала о досадных ошибках в ремонте нового дома

Актриса Алина Ланина назвала установку душа в центре ванной комнаты ошибкой

Звезда сериала «СашаТаня», актриса Алина Ланина сообщила, что допустила несколько досадных ошибок при ремонте своего нового дома. О них она рассказала подписчикам в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Актриса обратила внимание поклонников на просчеты, которые были допущены при планировании интерьера ванной комнаты. «Ошибка один — делать выступающий посередине кран в детской ванне. Травмоопасно», — предупредила она. Помимо этого, Ланина указала на еще один недочет в новой ванной комнате, связанный с установкой душа в середине ванны. По словам артистки, в момент принятия душа вода выливается за борта, а также капает на голову ее детям.

Ланина также призналась, что ей пришлось мыться в своем новом доме в купальнике из-за ремонта. Звезда пояснила, что недавно она вместе с семьей переехала в особняк, в котором сейчас активно делают ремонт бригада рабочих. При этом дверей у некоторых комнат, в том числе у ванной комнаты, пока нет. «Я говорила, что дома нет дверей, зато много рабочих. Душ в купальнике», — так артистка подписала видео, где она принимает душ, стоя в ванной в купальнике черного цвета.

В сентябре Ланина похвасталась первым собственным домом, построенным в элитном коттеджном поселке в Подмосковье.