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13:12, 14 сентября 2023Среда обитания

Звезда сериала «СашаТаня» похвасталась первым собственным домом

Актриса Алина Ланина показала свой первый дом в элитном поселке под Москвой

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Звезда сериала «СашаТаня», актриса Алина Ланина, рассказала, что построила первый собственный дом. Коттедж находится в элитном поселке под Москвой, им артистка похвасталась в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Я построила дом. Свой. Впервые во взрослой жизни у меня появилось свое собственное жилье. Меня отговаривали в начале, но я покупала, продавала, покупала, выкручивала, сотни раз хотела сдаться уже на финальной дистанции ремонта, но дотерпела. Нервно. Затратно. Круто», — поделилась Ланина.

Актриса отметила, что часть денег на дом ей дали родители, а строительством коттеджа руководил ее муж, личность которого не раскрывается. Ланина показала внешние фасады дома — на фото видно, что у особняка есть несколько этажей и гараж.

Однако артистка пожаловалась, что пока в доме нет газа, мебели и дверей. Среди минусов она также отметила удаленность от Москвы и плохо развитую инфраструктуру. Однако Ланина считает трудности временными и воспринимает это как приключение.

В 2022 году актриса рассказывала, как сменила два дома за месяц. Ланина объяснила, что период частых переездов начался в июле 2022 года, когда она потеряла свое «постоянное гнездышко». Тогда им с мужем пришлось за сутки экстренно переселиться в «первую попавшуюся квартиру». Актриса пожаловалась, что та оказалась дорогой и маленькой, при этом в ней были проблемные соседи.

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    Нина Ташевская
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