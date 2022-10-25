Звезда сериала «СашаТаня» рассказала о смене двух домов за месяц

Актриса Алина Ланина рассказала о смене двух домов за месяц

Российская актриса, звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина сообщила о переезде в новый дом после недавнего заселения на съемную квартиру, а также о продаже старого. О том, что вместе с семьей она сменила два жилья за месяц, артистка рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ланина объяснила, что период частых переездов начался в июле 2022 года, когда она потеряла свое «постоянное гнездышко». Тогда им с мужем пришлось за сутки экстренно переселиться в «первую попавшуюся квартиру». Актриса пожаловалась, что та оказалась дорогой и маленькой, при этом в ней были проблемные соседи.

«За один этот вторник мы нашли новое жилье за городом, поближе к роддому, побольше, дешевле, без соседей и срочно переехали. Нам не вернули залог, хотя мы заранее предупредили. Сломался грузовой лифт в пять утра (муж починил). И все остальные прелести переездов», — поделилась Ланина с подписчиками. По ее словам, вместе с семьей они уже полностью переехали в новый дом и разобрали последние коробки. Актриса добавила, что устала от переездов, из-за которых ей приходится иметь дело со сбором и перевозом большого количества вещей и не спать ночами.

Кроме того, Ланина рассказала о продаже небольшого дома на участке, купленном в 2019 году. Среди ее соседей по этому месту был актер Сергей Бурунов.

«В пятницу где-то между грузчиками, скотчем, съемками, акушерками я продала свой "дом мечты". Мы, очевидно, выросли из этого проекта. Мы могли бы снять неплохое кино про подмосковную жизнь. Но мы решили купить новое гнездышко», — сообщила актриса поклонникам. В данный момент они с семьей ищут новое жилье и ездят на просмотры.

В сентябре певица Нюша рассказала о неудавшихся попытках купить дом в Москве и за границей, которые продолжаются несколько лет. По словам звезды, за длительное время поисков вместе с мужем и детьми они сменили несколько съемных домов.