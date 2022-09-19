Певица Нюша рассказала о неудавшейся попытке купить дом

Российская певица Нюша рассказала о неудавшихся попытках купить дом в Москве и за границей

Российская певица Анна Шурочкина, известная под псевдонимом Нюша, рассказала о том, что они с мужем несколько лет планировали купить дом в Москве или за границей, однако так и не сделали этого. Об этом звезда поделилась со Светланой Бондарчук в YouTube-шоу «Света вокруг света».

Певица сообщила, что за длительное время поисков они сменили несколько съемных домов. Изначально Шурочкина и ее супруг, предприниматель Игорь Сивов, собирались приобрести дом в России, а затем начали рассматривать варианты, находящиеся за рубежом. «Мы подумали — может быть, все-таки мы хотим какой-то хаб, дом где-то за границей, чтобы нам было удобно тоже курсировать-путешествовать?» — объяснила Нюша.

За несколько лет супруги так и не купили жилье для постоянного проживания. Певица добавила, что не может объяснить, почему их попытки не удались и ее семья все еще не обрела дом, который давно хотела. «Пока нас не заземлило где-то почему-то, по каким-то причинам. Но это, безусловно, важный момент. Все равно важно в какой-то момент осесть. То есть да, есть квартира, но с точки зрения того, что мы такие подвижные… Может быть, это тоже связано с неким поиском себя, вот это вот заземление», — подытожила Нюша.

В сентябре стало известно, что певица и телеведущая Ольга Бузова приобрела дом в Сочи. Трехэтажный объект площадью 280 квадратных метров находится в поселке на улице Партизанской. На территории есть бассейн и площадки для барбекю.