14-летний российский школьник сбил медсестру на авто отчима и попал на видео
В Рубцовске Алтайского края 14-летний школьник взял ночью ключи от автомобиля Toyota отчима, поехал на нем кататься и сбил медсестру. ДТП попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.
На представленном видеоролике видно, как россиянка движется по переходу. Внезапно женщину сбивает иномарка, движущаяся на скорости..
Позже выяснилось, что это произошло в Рубцовске на перекрестке Станционного и Герцена. За рулем авто находился несовершеннолетний. 58-летнюю пострадавшую доставили в больницу. Медикам спасти женщину не удалось.
Ранее сообщалось, что в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) подросток за рулем Lada сбил двух взрослых с младенцем.
До этого в Югре 17-летний подросток на Lada устроил ДТП и скрылся. После случившегося следователи возбудили уголовно дело.