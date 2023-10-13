Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:30, 13 октября 2023Россия

14-летний российский школьник сбил медсестру на авто отчима и попал на видео

В Рубцовске 14-летний школьник ночью взял авто отчима и сбил на нем медсестру

В Рубцовске Алтайского края 14-летний школьник взял ночью ключи от автомобиля Toyota отчима, поехал на нем кататься и сбил медсестру. ДТП попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

На представленном видеоролике видно, как россиянка движется по переходу. Внезапно женщину сбивает иномарка, движущаяся на скорости..

Позже выяснилось, что это произошло в Рубцовске на перекрестке Станционного и Герцена. За рулем авто находился несовершеннолетний. 58-летнюю пострадавшую доставили в больницу. Медикам спасти женщину не удалось.

Ранее сообщалось, что в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) подросток за рулем Lada сбил двух взрослых с младенцем.

До этого в Югре 17-летний подросток на Lada устроил ДТП и скрылся. После случившегося следователи возбудили уголовно дело.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    В США разглядели тревожный сигнал в словах Путина о Ближнем Востоке

    WBA отклонила апелляцию на результат поединка Усика и Дюбуа

    Россиян предупредили об опасности из-за низкого уровня моря

    Стало известно об отмене аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево

    14-летний российский школьник сбил медсестру на авто отчима и попал на видео

    Бритни Спирс заметили на ужине с популярным певцом

    Носящая купальник вместо обычной одежды женщина объяснилась

    UFC обвинил USADA в клевете из-за ситуации с Макгрегором

    К адвокатам Навального пришли с обысками по делу об экстремизме

    Россиянка отомстила бывшему возлюбленному с помощью дилдо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости