14-летний российский школьник сбил медсестру на авто отчима и попал на видео

В Рубцовске 14-летний школьник ночью взял авто отчима и сбил на нем медсестру

В Рубцовске Алтайского края 14-летний школьник взял ночью ключи от автомобиля Toyota отчима, поехал на нем кататься и сбил медсестру. ДТП попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

На представленном видеоролике видно, как россиянка движется по переходу. Внезапно женщину сбивает иномарка, движущаяся на скорости..

Позже выяснилось, что это произошло в Рубцовске на перекрестке Станционного и Герцена. За рулем авто находился несовершеннолетний. 58-летнюю пострадавшую доставили в больницу. Медикам спасти женщину не удалось.

Ранее сообщалось, что в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) подросток за рулем Lada сбил двух взрослых с младенцем.

До этого в Югре 17-летний подросток на Lada устроил ДТП и скрылся. После случившегося следователи возбудили уголовно дело.

