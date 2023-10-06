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09:09, 6 октября 2023Россия

Российский подросток на Lada сбил двух взрослых с младенцем

В Сургутском районе Югры подросток на Lada сбил двух взрослых с младенцем

Фото: Telegram-канал «Полиция Югры»

В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) подросток за рулем Lada сбил двух взрослых с младенцем. Об этом сообщила полиция Югры в Telegram-канале.

Авария в Югре произошла в деревне Лямина на Лесной улице. Тогда 17-летний подросток за рулем Lada не справился с управлением и съехал на обочину, где находились три пешехода.

Травмы получили три человека — женщина 33 лет и мужчина 35 лет, а также младенец. Россиянку с ребенком врачи спасти не смогли, пострадавшего мужчину госпитализировали.

Ранее в Югре 17-летний подросток на Lada устроил ДТП и скрылся. После случившегося следователи возбудили уголовно дело. Российский подросток не справился с управлением и «совершил наезд на снежный вал справа с последующим наездом на снежный вал слева».

Оружие России
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    Анастасия Шейкина
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