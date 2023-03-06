Российский подросток на Lada устроил ДТП и скрылся

В Кондинском районе Югры 17-летний подросток устроил ДТП на Lada и скрылся

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) 17-летний подросток на Lada устроил ДТП и скрылся. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции, пишет Ura.ru.

По данным инспекции, российский подросток не справился с управлением и «совершил наезд на снежный вал справа с последующим наездом на снежный вал слева», а впоследствии уехал с места ДТП в Кондинском районе.

Впоследствии нарушителя нашли сотрудники ГИБДД. Собственнику автомобиля выписали штраф в размере 30 тысяч рублей после случившегося.

Ранее в Хакасии 14-летний школьник взял машину матери и погиб в смертельном ДТП. Незадолго до аварии мать подростка выпивала со своей знакомой и угостила сына вином и самогоном.