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15:56, 13 октября 2023Россия

18-летний студент впал в кому на американских горках в Москве

Shot: студент впал в кому на американских горках в парке «Остров мечты» в Москве

Фото: Mitchell Luo / Unsplash

Восемнадцатилетний студент колледжа впал в кому на американских горках в парке развлечений «Остров мечты» в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По сведениям издания, юноша вместе с друзьями пришел в столичный парк развлечений. Ребята веселились и решили испытать острые ощущения, выбрав аттракцион «Полет в тоннеле». На нем поезд едет «по убежищу черепашек-ниндзя» на скорости 80 километров в час с петлями и подъемами на высоту 24 метра.

По словам матери студента, во время катания тот проглотил язык. После остановки американских горок сотрудники «Острова мечты» попытались самостоятельно реанимировать юношу, но позже вызвали бригаду медиков.

У парня диагностировали отек головного мозга. Его отвезли в реанимационное отделение, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Что именно вызвало такую реакцию в организме студента, еще не ясно. До этого студент не испытывал проблем со здоровьем и активно занимался спортом.

Ранее сообщалось, что семь человек на полчаса застряли на колесе обозрения в центре Новосибирска.

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    Анна Щербакова
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