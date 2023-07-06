Россияне на полчаса застряли на колесе обозрения и попали на видео

Mash Siberia: семь человек на полчаса застряли на колесе обозрения в центре Новосибирска

Семь человек на полчаса застряли на колесе обозрения на Михайловской набережной в центре Новосибирска. Происшествие в российском городе попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

На представленных кадрах видно, как люди сидят в кабинах аттракциона. Внизу стоят машины скорой помощи и автомобили экстренных служб.

Позже выяснилось, что к операции по спасению привлекли 15 человек и пять единиц техники. При помощи трехколенной лестницы на землю спустили троих застрявших, включая ребенка.

Других граждан вызволили, прокрутив колесо вручную. Никто из новосибирцев в результате происшествия не пострадал.

Ранее сообщалось, что кабинка с детьми вылетела с аттракциона в Подмосковье. Травмы получили две 15-летние девочки, их отвезли в больницу. Региональная прокуратура организовала проверку. Кроме того, по факту инцидента было возбуждено уголовное дело.