Американский актер рассказал о конфликте с Уиллом Смитом на почве ревности

Томми Дэвидсон рассказал о конфликте с Уиллом Смитом на почве ревности

Американский актер Томми Дэвидсон рассказал о конфликте с актером Уиллом Смитом на почве ревности. Его цитирует Page Six.

По словам Дэвидсона, инцидент произошел после того, как он поцеловал супругу актера американскую актрису Джаду Пинкетт-Смит во время финальной сцены фильма «Ву» 1998 года, не предупредив ее об этом заранее.

«Он зашел в трейлер, я сижу. Он стоит надо мной и говорит: "Парень, я этого не одобряю, не одобряю"», — вспомнил Дэвидсон, отметив, что супруга актера пыталась успокоить его.

Актер рассказал, что диалог продолжался еще некоторое время. «Он говорил мне: "Объясни, что происходит? А? А?" И кусал губу, будто собирается что-то сделать», — сказал он. После этого Дэвидсон предложил Смиту поговорить где-нибудь вдали от посторонних глаз, однако тогда вмешалась Джада Пинкетт-Смит, поэтому инцидент был исчерпан.

Ранее президент Американской киноакадемии Джанет Янг назвала условия, при которых Уилл Смит сможет получить «Оскар» с выгравированным на нем именем.