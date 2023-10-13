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14:51, 13 октября 2023Из жизни

Дикие кабаны заполонили российский регион

Стадо кабанов заметили в населенном пункте Рахья Ленинградской области

Диких кабанов заметили в поселке Рахья Всеволожского района Ленинградской области. Видео, снятое очевидцем, опубликовал в Telegram-канале дорожный комитет региона.

На кадрах видно, как стадо кабанов бежит по проезжей части. Среди диких свиней были как взрослые, так и молодые особи. Водителей призвали соблюдать осторожность за рулем.

Отмечается, что кабаны не в первый раз появляются в населенных пунктах российского региона. В сентябре их видели в деревне Борисова Грива, затем они появились в микрорайоне Всеволожска Пугарево, а позже диких свиней заметили в пригороде Санкт-Петербурга.

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Специалисты отмечают, что подкармливать кабанов в жилых районах нельзя. Свиньи привыкают получать еду от людей, а в случае, если их перестают кормить, начинают рыть огороды.

Ранее сообщалось, что дикий кабан пробежался по пляжу Крыма и попал на видео. На размещенных кадрах кабан, рассекая волны, выбегает из моря на берег, а затем устремляется через пляж в сторону близлежащих домов.

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    Алиса Удовик
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