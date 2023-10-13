Беспилотник самолетного типа сбит на подлете к российскому областному центру

Губернатор Брянской области Богомаз: дрон ВСУ сбит на подлете к Брянску

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит на подлете к Брянску, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram.

Аппарат был «уничтожен средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы)», уточнил глава российского региона.

Происшествие не имело последствий на земле, пострадавших и разрушений нет, подчеркнул Богомаз. Он поблагодарил военнослужащих за пресечение очередной попытки атаковать областной центр.

В конце сентября на подлете к Брянску был сбит еще один украинский беспилотник. Дрон был уничтожен средствами противовоздушной обороны. Пострадавших не было.