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14:09, 13 октября 2023Россия

Беспилотник самолетного типа сбит на подлете к российскому областному центру

Губернатор Брянской области Богомаз: дрон ВСУ сбит на подлете к Брянску

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит на подлете к Брянску, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram.

Аппарат был «уничтожен средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы)», уточнил глава российского региона.

Происшествие не имело последствий на земле, пострадавших и разрушений нет, подчеркнул Богомаз. Он поблагодарил военнослужащих за пресечение очередной попытки атаковать областной центр.

В конце сентября на подлете к Брянску был сбит еще один украинский беспилотник. Дрон был уничтожен средствами противовоздушной обороны. Пострадавших не было.

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    Алан Босиков
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