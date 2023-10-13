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13:54, 13 октября 2023Бывший СССР

Экс-премьер Украины заявил о попытке Зеленского использовать ситуацию в Израиле

Азаров: Киев пытается удержать поддержку Запада, используя ситуацию в Израиле

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

На фоне обострения палестино-израильского конфликта Киев пытается не потерять поддержку Запада, используя при этом сложившуюся на Ближнем Востоке ситуацию. Об этом на своей странице «ВКонтакте» заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский «хочет "прицепиться" к еврейскому вопросу, чтобы хоть что-то для себя выбить, но уже не под первым, а под вторым номером».

Ранее в офисе генерального прокурора Украины сообщали, что экс-премьеру Азарову, возглавлявшему правительство республики с 2010 по 2014 год, было предъявлено обвинение в госизмене и покушении на территориальную целостность страны.

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    Алевтина Запольская
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