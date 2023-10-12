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19:51, 12 октября 2023Бывший СССР

На Украине предъявили новое обвинение бывшему премьер-министру Азарову

На Украине следствие предъявило новое обвинение экс-премьеру Азарову

Фото: Telegram-канал Николая Азарова

Бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову, возглавлявшему правительство страны с 2010 по 2014 год, предъявили обвинение в государственной измене и покушении на территориальную целостность страны. Об этом в Telegram сообщает офис генерального прокурора Украины.

Экс-премьера обвиняют в создании Telegram-канала, где якобы размещались «публикации пропагандистского характера <...>, которые формируют в обществе антиукраинские настроения».

По данным следствия, администрированием канала занимались две помощницы Азарова, одна из которых — начальница организационного отдела в киевской райгосадминистрации. Вторая помощница также ранее работала в той же администрации, но позже «выехала на территорию РФ», утверждают в офисе генпрокурора.

В отношении Азарова на Украине уже расследуется дело о государственной измене из-за его участия в заключении Харьковских соглашений 2010 года. В октябре 2021 года суд в Киеве принял решение о заочном аресте экс-премьера.

Ранее Азаров в своем Telegram-канале сообщил о том, что на Украине наблюдается дефицит офицеров из-за потерь Вооруженных сил Украины. Он убежден, что дефицит нельзя будет покрыть принудительной мобилизацией.

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    Алевтина Запольская
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