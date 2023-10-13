Действия Израиля назвали нападением на все человечество

Глава «Врачей без границ» Николай: условия Израиля — нападение на человечество

Ультиматум Израиля по эвакуации половины населения Газы в течение 24 часов является нападением на здоровье и человечество, заявила глава «Врачей без границ» Мейни Николай, публикация доступна на официальной странице организации в социальной сети X.

«24-часовое уведомление Израиля о том, что люди в северной части Газы должны покинуть свою землю, дома и больницы, возмутительно — это представляет собой нападение на медицинское обслуживание и на человечество», — прокомментировала Николай условия Израиля.

Ранее власти Израиля решили дать сутки на эвакуацию жителей сектора Газа перед началом наземной операции. Предписание касается всех жителей анклава к северу от населенного пункта Вади Газа, сообщил представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик.