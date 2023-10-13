Москвичей предупредили об октябрьской грозе

Синоптик Вильфанд: 14 октября москвичей может ждать гроза

Погода в столичном регионе достаточно неоднородна: если в начале недели температура была ниже климатической нормы, то в выходные, 14 и 15 октября, температура будет выше средних значений на 4 градуса. В некоторых районах москвичи также смогут увидеть октябрьскую грозу. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Погода в Москве достаточно неоднородна. Самый замечательный день — сегодня, 13 октября. Без осадков, с прояснениями, до 15 градусов по области. Такой температурный фон выше нормы на 4 градуса. В субботу, 14 октября, — от 12 до 15 градусов, в воскресенье, 15 числа, — до 16», — сказал Вильфанд.

Воскресные температуры, по его словам, будут выше нормы на 6-8 градусов. Такой температурный фон характерен для первой декады сентября.

«14 октября погода будет облачной, дождливой, но теплой. Также ожидается сильный ветер: в субботу до 18 метров в секунду, в воскресенье, 15 октября, — до 17. При этом в субботу погода будет такой теплой, что создаются условия для грозы, ее смогут увидеть жители отдельных районов Москвы», — предупредил метеоролог.

Ранее Вилфьанд заявил, что возвращение бабьего лета в ближайшие дни ожидается в в южных районах Сибири и Приморья. Синоптик пояснил, что такая погода будет из-за надвигающегося антициклона, который гонит теплый воздух в сибирские регионы страны.

