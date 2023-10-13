Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:25, 13 октября 2023Забота о себе

Россиянам назвали простые способы укрепить иммунитет осенью

Терапевт Чернышова: прогулки и витаминные комплексы укрепят иммунитет осенью

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Для того, чтобы минимизировать вероятность заболеть простудными заболеваниями, можно прибегнуть к простым способам укрепления иммунитета, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова. Их она назвала россиянам в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Чернышовой, укрепить иммунитет осенью помогут прогулки на свежем воздухе. «Посещайте при любой возможности лесопарковые зоны, где свежий воздух и природа. Это позволит насытить организм кислородом», — объяснила она.

Кроме того, врач порекомендовала принимать витаминные комплексы. «Долг каждого запастись такими витаминами, как А, D, Е, C, РР и группы B. В них есть сбалансированная доза жиров, белков и углеводов. Некоторые витамины из этого списка можно найти в первозданном виде в продуктах питания: печень, молоко, яйца, тыква, морковь, брокколи, шпинат и томаты», — перечислила альтернативы аптечным витаминам Чернышова, добавив, что витамины также содержатся в абрикосах, дыне, орехах.

Материалы по теме:
Польза и вред чайного гриба. Как правильно приготовить напиток комбуча и какие у него есть противопоказания?
Польза и вред чайного гриба.Как правильно приготовить напиток комбуча и какие у него есть противопоказания?
14 августа 2022
Рыбий жир: польза и вред. Как выбрать рыбий жир и как его принимать
Рыбий жир: польза и вред.Как выбрать рыбий жир и как его принимать
24 августа 2022

Общее состояние организма, продолжила она, также улучшат физические нагрузки и активность в течение дня. Не стоит избегать и обследований у врачей, обратила внимание эксперт. В осенний период, подчеркнула Чернышова, обостряются некоторые хронические заболевания, и до заморозков стоит пройти полное обследование организма на наличие новых недугов и при необходимости начать лечение.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман, раскрыли неожиданные полезные свойства сала. Специалисты рассказали, что употребление этого продукта уменьшает риски инсульта, а также помогает бороться с воспалением.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Лисица
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о возвращении Фридмана. Что ждет миллиардера в России?

    В колье Меган Маркл за 397 тысяч рублей разглядели тайный смысл

    Матрос Балтийского флота получил 16 лет колонии по статье о госизмене

    Российские полицейские зарегистрировали 1285 мигрантов в чужих домах и попались

    Дачникам назвали способы избежать ошибок при осенней перекопке огорода

    Нидерланды анонсировали новый пакет военной помощи для Украины

    Болгария усложнила транзит российского газа в Европу

    Врач оценила вред от вейпов

    Дуров высказался о блокировке каналов ХАМАС в Telegram

    Россиянам назвали простые способы укрепить иммунитет осенью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости