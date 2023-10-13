Россиянам назвали простые способы укрепить иммунитет осенью

Терапевт Чернышова: прогулки и витаминные комплексы укрепят иммунитет осенью

Для того, чтобы минимизировать вероятность заболеть простудными заболеваниями, можно прибегнуть к простым способам укрепления иммунитета, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова. Их она назвала россиянам в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Чернышовой, укрепить иммунитет осенью помогут прогулки на свежем воздухе. «Посещайте при любой возможности лесопарковые зоны, где свежий воздух и природа. Это позволит насытить организм кислородом», — объяснила она.

Кроме того, врач порекомендовала принимать витаминные комплексы. «Долг каждого запастись такими витаминами, как А, D, Е, C, РР и группы B. В них есть сбалансированная доза жиров, белков и углеводов. Некоторые витамины из этого списка можно найти в первозданном виде в продуктах питания: печень, молоко, яйца, тыква, морковь, брокколи, шпинат и томаты», — перечислила альтернативы аптечным витаминам Чернышова, добавив, что витамины также содержатся в абрикосах, дыне, орехах.

Общее состояние организма, продолжила она, также улучшат физические нагрузки и активность в течение дня. Не стоит избегать и обследований у врачей, обратила внимание эксперт. В осенний период, подчеркнула Чернышова, обостряются некоторые хронические заболевания, и до заморозков стоит пройти полное обследование организма на наличие новых недугов и при необходимости начать лечение.

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