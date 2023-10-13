Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала внешность на фото до похудения. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

На размещенном снимке знаменитость предстала в черной толстовке с принтом рядом со своим возлюбленным — блогером Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин). Она сделала прическу, убрав назад окрашенные в блонд волосы, и улыбалась, глядя в камеру. При этом видно, что лицо девушки было более округлым, чем в настоящее время.

«Луна», — подписала кадр исполнительница, снабдив его соответствующим эмодзи. Также в следующем посте она указала, что ранее любила есть сдобные изделия.

В сентябре Инстасамка заявила, что длительное время комплексовала из-за своей фигуры. «Когда я была полнее на 20 килограммов, у меня были жесткие проблемы с принятием себя. Я не знала, что добавить, чтоб исправить этот *****. Я открывала фронталку и просто рыдала от того, как мне не нравился мой внешний вид», — отметила она.