Постпред Израиля в ООН напомнил о праве на самооборону

Постпред Израиля в ООН Эрдан: призыв ООН отменить переход является постыдным

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан назвал постыдной реакцию ООН на предписание Тель-Авива жителям Газы переместиться в южную часть сектора в течение 24 часов. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломат напомнил о праве на самозащиту и назвал заявление ООН отменить требование перехода невыполнимым. По словам Эрдана, на протяжении многих лет ООН закрывала глаза на вооружение радикальной группировки ХАМАС и «использование им гражданского населения и гражданской инфраструктуры в секторе Газа в качестве укрытия для своего оружия» и преступлений. «Для ООН лучше сосредоточится сейчас на возвращении заложников, осуждении ХАМАС и поддержке права Израиля на самооборону», — подчеркнул он.

Израиль предписал населению на севере сектора Газа переместиться в течение суток в его южную часть. ООН призвала отменить такое решение.

Ранее независимая комиссия ООН начала расследование по сбору доказательств военных преступлений Израиля и ХАМАС, совершенных с 7 октября.