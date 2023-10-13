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12:36, 13 октября 2023Мир

Стали известны детали подготовки ХАМАС к вторжению в Израиль

CNN: боевики ХАМАС готовились к вторжению на виду у Израиля
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Боевики группировки ХАМАС готовились к вторжению на виду у Тель-Авива и менее чем в 1,6 километра от укрепленной израильской границы. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственное расследование.

«Лагерь, как показывает анализ CNN, был только что построен и находился очень близко к перекрестку Эрез, пешеходному переходу между Газой и Израилем, который боевики ХАМАС в конечном итоге прорвали в минувшие выходные в день нападения», — передает телеканал.

В материале также сообщается о шести тренировочных полигонах, где более двух лет проходила подготовка к атаке. Однако Израиль не предпринял никаких действий в связи с работой, проводимой на данных объектах.

Ранее представитель боевого крыла группировки Абу Обейда заявил, что идея операции «Потоп Аль-Аксы», которую ХАМАС начало против Тель-Авива, зародилась в 2021 году. Он также добавил, что конечной задачей операции является захват главной мусульманской святыни Иерусалима — мечети Аль-Акса и самого города.

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    Максим Габриелян
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