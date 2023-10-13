К проблеме похитителей «яиц дракона» из Териберки подключили ученых

Ученые РАН помогут определить происхождение похищенных в Заполярье камней

В мурманском аэропорту скопилось более сотни камней — так называемых «яиц драконов», или «яиц динозавров», которые крадут туристы со знаменитого пляжа в Териберке. Как сообщает информационное агентство Nord-News, к проблеме уже подключили ученых — им предстоит выяснить, какие именно из изъятых предметов являются камнями с этого пляжа, а какие нет.

«Достоверных сведений о том, что они были изъяты именно из природного парка "Териберка", нет. Определить это визуально затруднительно, так как на выложенных в соцсетях снимках камни имеют форму и окраску, отличающуюся от так называемых "яиц дракона"», — рассказали агентству в Министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

В Кольский научный центр РАН направили запрос о методе определения происхождения этих камней и возвращении их в естественную среду. После ответа ученых будет принято решение об их дальнейшей судьбе.

По словам пресс-секретаря мурманского аэропорта Ольги Кажинской, вес булыжников, найденных у туристов, порой достигает шести килограммов. Она объяснила, что камни рассматриваются как ударно-дробящее оружие, поэтому их перевозка запрещена.

Ранее Telegram-канал «Мурманск» опубликовал фотографии булыжников, изъятых у путешественников в аэропорту. Предположительно, некоторые из них были похищены с одноименного пляжа в Териберке. Согласно закону, вывоз камней с особо охраняемой территорией запрещен, за это предусмотрена административная ответственность.

Ранее неподалеку от Териберки сняли на видео любопытную лису. Животное вышло на проселочную дорогу и с интересом разглядывало автомобиль с находящимися в нем людьми.