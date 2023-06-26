69-я параллель
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18:41, 26 июня 202369-я параллель

В России любопытная лиса вышла к людям и попала на видео

В Мурманской области любопытную лису сняли на видео

В Мурманской области любопытную лису, вышедшую к людям, сняли на видео. Ролик опубликовало сообщество «Мурманск» в соцсети «ВКонтакте».

Автор видео встретил дикое животное неподалеку от селя Териберка в 130 километрах от областного центра. На кадрах лиса, вышедшая на проселочную дорогу, с интересом разглядывает автомобиль с находящимися в нем людьми. «Видно, что хищная, ты посмотри», — говорит один из них. Затем автор видео прощается с лисой и продолжает свой путь.

Опубликовавшее ролик сообщество напомнило, что при встрече с дикими животными их не надо кормить. «Иначе нам придется подвинуться», — говорится в тексте под видео.

Ранее в окрестностях Териберки сняли на видео семейство зайцев. Несмотря на наступление теплого времени года, животные не успели полинять, и белые шубки зайцев заметно выделяются на фоне окружающего их ландшафта.

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    Алан Босиков
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