69-я параллель
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15:05, 24 мая 202369-я параллель

Заполонившие российское село в Арктике зайцы попали на видео

В окрестностях Териберки сняли на видео заполонивших село зайцев-беляков

Окрестности арктического села Териберка в Мурманской области заполонили зайцы-беляки. Местные жители сняли их на видео, которое публикует интернет-газета «Моя Териберка» во «ВКонтакте».

На видеозаписи видно, как десяток зайцев находится на возвышенности в освободившейся от снега тундре. Шубки зайцев еще белые — животные не успели сменить их на летние.

Ранее в Норильске песец принял угощение из рук местного жителя и попал на видео. На опубликованных кадрах выбежавший на трассу песец с опаской принимает брошенную ему пищу.

До этого в Приуралье перегон сотен ямальских оленей на летние пастбища сняли с воздуха. С высоты видно, насколько крупными являются оленьи стада. Также съемка с воздуха позволила запечатлеть пейзажи Крайнего Севера — оленей ведут через лес, в котором еще остался снег.

Анастасия Шейкина
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