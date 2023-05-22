69-я параллель
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12:54, 22 мая 202369-я параллель

Полярный хищник принял угощение из рук россиянина и попал на видео

В Норильске песец принял угощение из рук местного жителя и попал на видео

В Норильске песец принял угощение из рук местного жителя и попал на видео. Кадры встречи с полярным хищником опубликовало сообщество «Я живу в Красноярске» во «ВКонтакте».

На видео выбежавший на трассу песец с опаской принимает брошенную ему пищу. Для этого он подбегает к снявшему ролик человеку, после чего немедленно возвращается на обочину. Там он съедает угощение.

«Будешь еще?» — спрашивает мужской голос за кадром. Затем животное получает второй кусок и, пятясь к краю дороги, съедает и его.

Ранее пробегавшего по замерзшей водной поверхности песца сняли на видео с борта российского атомного ледокола. Животное ловко перепрыгивает через край полыньи на пути следования судна и продолжает свой путь по льду.

Алан Босиков
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