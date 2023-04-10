69-я параллель
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11:50, 10 апреля 202369-я параллель

Песец пробежал перед носом российского ледокола и попал на видео

В Енисейском заливе песец пробежал перед носом ледокола «Урал» и попал на видео

Песец пробежал перед самым носом российского атомного ледокола «Урал» и попал на видео. Снятый из рубки судна видеоролик опубликовал Telegram-канал «Атомфлот».

На кадрах видно песца, перебегавшего покрытую льдом полынью на пути следования ледокола. Достигнув ее края, животное ловко перепрыгивает через край полыньи и, приземлившись на твердую поверхность, продолжает свой путь по льду.

Песца заметил и снял на видео старший помощник капитала «Урала», говорится в сообщении.

Ранее с борта этого же судна заметили белого медведя, животное также засняли на видео. Полярный хищник, как и песец, пересекал покрытый льдом канал на пути следования ледокола. Белого медведя увидели во время буксировки другого судна в направлении Енисейского залива.

Алан Босиков
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